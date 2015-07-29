Народження дитини змінює погляди чоловіків на роль жінки в сім'ї

Фахівці з Університету Квінсленда опитали майже 2000 австралійців після того, як ті стали батьками. Виявилося, що після народження першої дитини чоловіки починали дотримуватися більш традиційних поглядів на роль жінки в сім'ї. Вони вважали материнство найважливішою частиною життя жінки, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Крім того, чоловіки рідше погоджувалися з тим, що домашні обов'язки слід ділити порівну. Зате вони частіше відзначали: жінка повинна працювати тільки в тому випадку, якщо сім'ї дуже потрібні гроші. На думку фахівців, причиною таких змін у поглядах чоловіків є не біологічні, а соціальні чинники. Адже в суспільстві заохочується традиційна роль жінки-матері.

Материнство також змінює погляди жінок на свою роль, але не настільки сильно. Жінки, як і чоловіки, назвали материнство головним у житті. Однак, народивши дитину, учасниці починали по-іншому ставитися до працюючих матерів. Так, вони частіше говорили, що працююча жінка може бути такою ж гарною матір'ю, як ті, хто сидить вдома з дитиною.