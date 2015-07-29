Хребет у чоловіків від народження міцніший, ніж у жінок

Дослідники з Дитячої лікарні Лос-Анджелеса проаналізували дані 70 здорових доношених немовлят (35 дівчаток та 35 хлопчиків). Вага, зріст, окружність голови і талії істотно не відрізнялися у представників різних статей. Вчені також оцінили розміри поперечного перерізу хребців новонароджених. Це дозволило фахівцям зробити висновок про міцність хребта дітей, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Вчені виявили, що у дівчаток розміри поперечного перерізу були на 10,6% меншими, ніж у хлопчиків. Результати не залежали від гестаційного віку, маси тіла та росту дітей при народженні. На думку дослідників, менші розміри поперечного перерізу хребців дозволяють жінкам адаптуватися до навантаження під час вагітності.

Однак також через це жінки більш схильні до сколіозу і остеопорозу. Крім того, вчені відзначають, що протягом життя жінки накопичують менше кісткової маси, ніж чоловіки. Тому ризик переломів хребта у жінок у 2-4 рази вищий.