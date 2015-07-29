М'ясо і сир можуть сприяти проникненню в організм інфекцій
10:23, 29 липня 2015Зарубіжні новини
237
Збудники кишкових інфекцій навчилися проникати в організм людини, використовуючи речовини, що входять у деякі продукти.
Лістерія оминає згубне кислотне середовище завдяки глутамат натрію / ru.golos.ua
Ірландські мікробіологи дійшли висновку, що такі найпоширеніші продукти, як м'ясо і сир, допомагають інфекції проникнути в організм людини і обійти імунну систему, пише med2.ru.
Дослідження показали, що деякі збудники кишкових інфекцій навчилися проникати в організм людини, використовуючи речовини, що входять у деякі продукти, наприклад, м'ясо і м'які сири.
Зокрема, вчені описали ситуацію з небезпечною бактерією лістерією. Вона безперешкодно оминає згубне кислотне середовище в шлунку завдяки глутамат натрію, що знижує кислотність.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter