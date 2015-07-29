Біомаркери виявлять ступінь алкогольної залежності

Пияцтво моделює поведінку людини. П'яною людина вважається з концентрацією алкоголю в крові вище 0,08 проміле, пише med2.ru. Зазвичай це відбувається, коли люди вживає кілька спиртних напоїв протягом двох годин. Для жінок ця концентрація актуальна протягом 4 годин.

В останньому дослідженні, учасники відповіли на 10 запитань, щоб визначити модель поведінки і ступінь пристрасті до алкоголю. Після анкетування всі учасники були розділені на три групи. Потім дослідники забрали зразки крові у всіх добровольців, щоб виміряти рівень алкоголю в крові і Peth.

«Ми виявили значну кореляцію між рівнем Peth і кількістю випитого алкоголю, який вживався за один присід протягом минулих 30 днів. Використання біомаркерів Peth може дати об'єктивну оцінку ризику алкогольної залежності і використовуватися в науково-дослідній діяльності, скринінг та лікування алкогольної залежності у молодих людей», - зазначає автор дослідження Маріанн П'яно.