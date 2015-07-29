Біг допоможе подолати депресію



Біг зміцнює м'язи і шліфує фігуру, позитивно впливає на серцево-судинну систему. Те ж відноситься і до дихальної системі: саме біг корисний людям зі слабкими легенями. "Втекти" можна і від зайвої ваги. Також лікуються пригнічений настрій і депресія.

Недавні дослідження американських вчених показали, що біг позитивно впливає на мозок, в самому буквальному сенсі цих слів. Завдяки регулярним заняттям бігом, "народжуються" нові клітини мозку, підвищує його активність. Причому, в першу чергу це оновлення зачіпає ті області мозку, які відповідають за процеси пам'яті, як короткострокової, так і довгострокової.

Люди, що займаються бігом, вирішують завдання, набагато швидше і вірніше, ніж ті, хто воліють вести сидячий спосіб життя.