Вчені з'ясували, чому червоне м'ясо небезпечне

Виявляється, вся справа в пігменті, який забарвлює м'ясо в червоний колір. Гем - компонент гемоглобіну, зв'язує кисень і допомагає переносити його по тілу. В червоному м'ясі (яловичина, баранина, свинина, телятина, оленина і козлятина) гема набагато більше, ніж у білому. Він містить залізо, яке надає м'ясу червоний колір, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Давно відомо, що червоне м'ясо збільшує ризик раку. Проте досі фахівці не знали, який механізм за цим стоїть. Вчені з Університету Утрехта провели дослідження на мишах. Вони давали гем піддослідним тваринам. Дослідження показало: пігмент завдавав шкоди слизовій оболонці кишечника гризунів. Кишкові бактерії перетворювали гем у сірководень. Ця хімічна сполука шкодила клітинам, які вистилають кишечник.

Щоб усунути пошкодження, клітини починали розростатися, що підвищувало ризик утворення ракових пухлин. Однак даний процес можна було зупинити за допомогою антибіотиків, які вбивали бактерії. Дослідники припускають: трисірчаний водень є біомаркером, що дозволяє визначити ризик раку кишечника.

Всього 5-10% випадків колоректального раку пов'язані з генетичними факторами. Причиною решти випадків є фактори зовнішнього середовища, наприклад, дієта. Дослідники радять обмежити споживання червоного м'яса. Відповідно до рекомендацій Національної служби охорони здоров'я Великобританії, не варто їсти більше 70 грамів червоного м'яса в день. Дефіциту заліза дозволять уникнути такі продукти, як сочевиця, боби, яйця, риба, курка, індичка, горіхи і злаки.

Дослідження показало, що ризик раку кишечника підвищується через цукор Neu5Gc, що міститься в червоному м'ясі і викликає запалення. А шведські дослідники з'ясували: люди, які їдять занадто багато червоного м'яса, частіше помирають від серцевої недостатності. Згідно з даними інших досліджень, червоне м'ясо також збільшує ризик раку молочної залози, раку передміхурової залози і діабету 2 типу.