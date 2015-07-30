Дослідники з'ясували, як гостросюжетні фільми впливають на мозок

Вчені з Технологічного інституту Джорджії виявили: під час напружених моментів фільму зорове сприйняття звужується. Людина повністю занурюється в те, що відбувається на екрані. На думку фахівців, це може бути корисно для пам'яті. У дослідженні добровольцям показували уривки з десяти гостросюжетних фільмів, включаючи фільми Хічкока "На північ через північний захід" і "Людина, яка занадто багато знала", пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Фільм йшов в центрі екрану, а по краях з'являвся малюнок шахової дошки. Поки учасники дивилися, їм робили МРТ. Сканування показало: під час найбільш напружених моментів мозок добровольців фокусувався на тому, що відбувається в центрі екрану, ігноруючи те, що було по краях. Крім того, фахівці зафіксували коливання активності в шпорній борозні - ділянці мозку, яка першою отримує і обробляє зорову інформацію.

По мірі того, як напруга на екрані росла, активність мозку в периферичних відділах шпорної борозни знижувалася, а в центральних - підвищувалася. Наприклад, під час знаменитої сцени з фільму "На північ через північний захід", в якій Кері Гранта переслідує літак, глядачі напружувалися, ніби це відбувалося з ними. А коли герою вдавалося втекти, вони розслаблялися і звертали більше уваги на оточувала їх обстановку.

Вчені вибрали малюнок шахової дошки, так як нейрони шпорної борозни в основному завжди реагують на неї. Судячи з усього, гостросюжетні фільми пригнічують звичайну нейронну відповідь. Також дослідження показало: шпорна борозна і відділи, пов'язані з групуванням об'єктів за їх кольором і рухом, змінюються під час напружених моментів.