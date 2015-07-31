У серцево-судинних захворювань і деменції - спільні чинники ризику

Відомо, що фактори ризику хвороб серця і судин також можуть призводити до когнітивних порушень. Фахівці вирішили дізнатися більше про цей взаємозв'язок, пише med2.ru.

У дослідженні взяли участь 1629 осіб. Добровольців розділили на 2 групи. В першу групу увійшли 805 учасників молодше 50 років, а в другу - 824 добровольця старше 50 років. Дослідники вивчали вплив чинників ризику хвороб серця і судин на гіпокамп і задньої частини поясної звивини кори головного мозку.

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Вищезазначені ділянки мозку пов'язані з пам'яттю. Тому втрата сірої речовини в даних ділянках є одним з перших ознак деменції. Дослідження показало, що вживання алкоголю і діабет зменшували загальний обсяг мозку. Куріння і ожиріння зменшували обсяги задньої частини поясної звивини кори мозку, що має відношення до вилучення інформації з пам'яті, емоцій та соціальної поведінки. А куріння і вживання алкоголю зменшували обсяги гіпокампу.