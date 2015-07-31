Чому сміються малюки

Чому діти сміються? Здається, ця тема – розвага для дослідників, але для її вивчення є серйозне наукове підґрунтя. Так вважає Каспар Еддімен, дослідник з коледжу Бербек Лондонського університету.

Він не перший, хто почав займатися цим питанням. Чарльз Дарвін вивчав дитячий сміх на прикладі свого малолітнього сина. Зігмунд Фрейд висунув свою теорії сміху.

Батько психоаналізу вважав, що ми сміємося, коли відчуваємо перевагу. Вигляд страждань іншої людини приносить нам задоволення. Ось чому грубі жарти та невдалі падіння так нас смішать, адже невдача трапилася не з нами.

Великий дитячий психолог Жан Піаже вважав, що дослідження сміху немовлят допоможе зрозуміти, що в них у розумі. Якщо ми сміємося, значить, ми зрозуміли жарт певною мірою. Гарний жарт балансує між чимось несподіваним і незрозумілим, а також передбачуваним і нудним.

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Розуміння причин та особливостей дитячого сміху – це відмінний засіб з'ясувати, як діти розуміють світ, вважав швейцарський вчений. Хоча Жан Піаже й висловлював ці думки ще у 40-і роки минулого століття, належної уваги в сучасній психології ця тема так і не отримала.

Каспар Еддімен вирішив виправити ситуацію. Нещодавно він завершив найбільше і найдетальніше в світі дослідження причин дитячого сміху.

Минулого року на Міжнародній конференції з питань дитинства в Берлині він представив перші результатисвого масштабного дослідження.

Збір даних здійснювався за допомогою веб-сайту, на якому більше 1 000 батьків з усього світу відповідали на питання, коли, де і чому їхні діти сміються.

Результати, як і тема дослідження, неймовірно зворушливі. Малюки вперше посміхаються десь у шість тижнів, а голосно сміються – у віці трьох або трьох з половиною місяців. Це може варіюватися. Якщо ваш малюк ще не почав реготати - не хвилюйтеся.

Вірний спосіб розсмішити карапуза – прикрити своє обличчя руками, а потім зі словами "ку-ку" показатися йому. Але єдина причина сміху, яку назвали майже всі батьки – це лоскіт.

Важливим першим висновком дослідження є те, що з самого початку немовлята сміються разом з іншими людьми, і з того, що вони роблять. Одного фізичного відчуття лоскотання замало. Так само, як і просто побачити, що якийсь предмет раптово зникає або потім з'являється.

Це все смішно лише тоді, коли дорослий навмисно робить ці речі для малюка. Це показує насамперед те, що соціалізація дитини (та її сміху) відбувається задовго до того, як вона починає ходити або говорити. Коли ви лоскочете свого малюка - він сміється, ймовірно, тому, що це саме ви його лоскочете.

Крім того, здається, діти не схильні сміятися над невдалим падінням інших. Малюки розсміються радше, коли впадуть самі, ніж коли побачать, що хтось впав. Їм весело, коли інші радіють, і вони не глузуватимуть з когось, кому сумно або боляче.

Ці результати цілком спростовують теорію Фрейда, яка в будь-якому випадку була розроблена на основі клінічних інтерв'ю з дорослими, а не дітьми.

Доктор Еддіман продовжує збирати дані і сподівається, що більш докладний аналіз допоможе дізнатися, як сміх малюків відображає розвиток їхнього сприйнятті світу. Як, наприклад, несподівані речі вчать передбачати події, коли вони навчаються запам'ятовувати предмети.

Хоча дитячий сміх має величезний науковий потенціал, дослідники чомусь нехтували цією темою, говорить доктор Еддіман. Одна з причин – складність експерименту. Дітей неможливо змусити сміятися в штучних умовах лабораторії. Проте вчений збирається вирішити це питання в наступній фазі проекту.

Але дитячий сміх залишався без уваги частково й тому, що це питання не вважали достатньо серйозним для науки. Саме це упередження вчений сподівається спростувати. Дослідження сміху – це, звичайно, не жарт.