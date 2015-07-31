Розвиток депресії пов'язаний зі станом мікрофлори кишечника
14:54, 31 липня 2015Зарубіжні новини
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Порушення мікрофлори кишечника внаслідок пережитого в ранні роки стресу може зіграти ключову роль у розвитку тривожності та депресії в дорослому віці, попереджають вчені з Університету Макмастер.
Мікрофлора шлунково-кишкового тракту впливає на поведінку / Фото: liberty-rb.ru
В принципі, немає нічого нового в тому, що мікрофлора впливає на поведінку. Проте дане питання недостатньо вивчено.
Фахівці провели експеримент, для якого взяли дві групи мишей. У першій мікрофлора була нормальною, а в другій бактерій не було зовсім. Декількох мишей в кожній з груп піддали стресу (майже відразу після народження їх розлучали з матерями на 3 години на день), пише rosbalt.ru.
В результаті у мишей з нормальною флорою підвищився рівень стресового гормону кортикостерону, проявилися симптоми тривожності і депресії. Плюс, у них почалися проблеми з травленням. А ось у мишей без бактерій, хоч і відзначався стрибок в гормоні і порушення травлення, не розвивалася депресія і тривожність.
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