Розвиток депресії пов'язаний зі станом мікрофлори кишечника

В принципі, немає нічого нового в тому, що мікрофлора впливає на поведінку. Проте дане питання недостатньо вивчено.

Фахівці провели експеримент, для якого взяли дві групи мишей. У першій мікрофлора була нормальною, а в другій бактерій не було зовсім. Декількох мишей в кожній з груп піддали стресу (майже відразу після народження їх розлучали з матерями на 3 години на день), пише rosbalt.ru.

В результаті у мишей з нормальною флорою підвищився рівень стресового гормону кортикостерону, проявилися симптоми тривожності і депресії. Плюс, у них почалися проблеми з травленням. А ось у мишей без бактерій, хоч і відзначався стрибок в гормоні і порушення травлення, не розвивалася депресія і тривожність.