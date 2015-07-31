Медики розрахували, в якому віці оптимально будувати сім'ю

Якщо жінка хоче мати велику сім'ю, починати заводити дитину краще до 23 років, кажуть фахівці. Як передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, навіть якщо завдання - одна дитина, її слід виконати до 32 років. Такі рекомендації були озвучені після аналізу стану більш 58000 жінок. Виявляється, існує оптимальний вік для зачаття. І потрібно розуміти, що ЕКО врятує не всіх, хто відкладав "дитяче питання".

Згідно зі статистикою, майже 50% дітей народжуються у жінок від 30 років і старше. А кількість дітей, які народилися у жінок старше 40 років за останні 20 років потроїлася. Можливо, новий калькулятор фертильності змінить ситуацію. За словами його розробників, потрібно просто вирішити, скільки дітей жінка хоче, і чи буде вона зачинати сама, чи за допомогою ЕКЗ.

Далі математична модель покаже, в якому віці ймовірність зачати дорівнює 90%, 75% або 50%. Наприклад, жінка 23 роки намагається завести сім'ю (ймовірність народити трьох дітей дорівнює 90%). Якщо вона почекає до 31 року, ймовірність зменшується до 75%. А в 35 - до 50%. Жінкам, охочим народити двох дітей, слід починати в 27 років. А ті, хто планують народити одну, можуть починати і в 32 роки. За словами експертів, їх рекомендації допоможуть молодим людям розпланувати життя.