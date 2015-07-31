Куріння "травки" впливає на чоловічу психіку сильніше, ніж на жіночу

Психоз - порушення психічної діяльності, при якому психічні реакції грубо суперечать реальній ситуації. Під час психозу часто з'являються галюцинації і марення.

Психоз може виникати через психологічну травму, вживання наркотиків, зловживання алкоголем і пухлини головного мозку. Також психози характерні для таких психічних захворювань, як шизофренія, важка депресія і біполярний розлад.

Фахівці з Університету Йорка вивчали зв'язок між психозами і вживанням марихуани. Вчені проаналізували дані багатьох досліджень на цю тему, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. За словами дослідників, чоловіків, що палять марихуану, в 2 рази більше, ніж жінок. Психози у чоловіків теж бувають в 2 рази частіше.

Психози, викликані вживанням марихуани, як виявилося, у чоловіків виникають в 4 рази частіше, ніж у жінок. Дослідники поки що не знають, в чому причина. Фахівці з Королівського коледжу психіатрів додають: вживання марихуани часто розслабляє, але зловживання каннабісом може, навпаки, підвищити рівень тривоги і призвести до виникнення психотичних симптомів (марення і галюцинацій).