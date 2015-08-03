Вакцина проти Еболи показала небачену ефективність - ЗМІ

Перші клінічні випробування експериментальної вакцини VSV-ZEBOV проти вірусу Ебола продемонстрували небачені досі результати: вакцина виявилася ефективною в 100% випадків.

Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що отримані дані, опубліковані в журналі Lancet, повідомляє ВВС russian, можуть кардинально змінити ситуацію в боротьбі з епідемією Ебола.

Розробка VSV-ZEBOV почалася з ініціативи Державного управління охорони здоров'я Канади і проводилася фахівцями фармацевтичної компанії Merck.

Експериментальна вакцина поєднує фрагмент вірусу Ебола з більш безпечним вірусом - така комбінація дозволяє підготувати імунну систему людини до ефективної боротьби із захворюванням.

Клінічні випробування проходили в Гвінеї. Під час дослідження з квітня по липень нинішнього року були відібрані 100 чоловік, що заразилися вірусом Ебола.

Після виявлення захворювання були вакциновані члени сімей, друзі і сусіди пацієнтів - щеплення проводились або негайно, або через три тижні.

Негайну вакцинацію пройшли понад 4000 чоловік, що знаходилися в безпосередньому контакті з хворими. Як з'ясувалося пізніше, ніхто з них Еболою не заразився.

З 3500 вакцинованих людей через три тижні, заразилися всього 16.

На підставі отриманих даних було прийнято рішення вакцинувати найближче оточення хворих Еболою негайно.

Епідемія Еболи розпочалася в Гвінеї в 2014 році і незабаром поширилася на сусідні африканські країни.

За даними ВООЗ, жертвами найбільшого в історії спалаху геморагічної лихоманки стало понад 11 тисяч осіб.