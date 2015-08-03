Інтенсивні тренування знижують ризик артриту

Артрит - гостре або хронічне запальне захворювання суглобів. Від нього страждає приблизно 1% людей у всьому світі. Серед жінок це захворювання зустрічається приблизно в 3 рази частіше, ніж серед чоловіків. Артрит в основному зачіпає дорослих людей, але у дітей він теж може розвинутися, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У людей, які страждають артритом, часто знижується витривалість і підвищується ризик серцево-судинних захворювань. У новому дослідженні вчених з Норвезького університету науки і технології взяли участь 18 жінок у віці від 20 до 49 років. За 10 тижнів учасниці відвідали 20 тренувань, на яких вони активно займалися на велотренажері.

До кінця дослідження у жінок значно знизився рівень запалення і підвищилося максимальне споживання кисню. Отже, в учасниць зменшився ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, у жінок злегка зменшився Індекс Маси Тіла (ІМТ), і вони набрали трохи м'язової маси. Вчені закликають хворих артритом займатися спортом. Це дозволить залишитися у формі і підвищить витривалість.