У Каліфорнії через лісову пожежу евакуйовано 12 тисяч людей

У США близько 12 тисяч мешканців трьох округів штату Каліфорнія евакуйовані через сильну лісову пожежу.

Пожежа, що виникла в середу в окрузі Лейк на північ від Сан-Франциско, досягла у неділю площі 18,6 тисячі гектарів, збільшившись за добу більш ніж в два рази, досягнувши кордонів штату Орегон, передає Lenta.ru.

Полум'я знищило 24 будинки та 26 господарських будівель, при цьому під загрозою знаходиться ще понад 6 тисяч будівель, повідомили в пожежному департаменті Каліфорнії.

Через пожежі виявилися перекриті дві магістралі. У гасінні пожежі задіяно майже 2 тисячі осіб, один пожежник загинув під час боротьби з вогнем.

Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан і мобілізував Національну гвардію.

У пожежному департаменті зазначають, що вогонь поширюється з величезною швидкістю, і поки що вдалося взяти під контроль лише п'ять відсотків площі пожежі. Рятувальники вважають, що повністю локалізувати пожежу вдасться не раніше 12 серпня.