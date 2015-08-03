У Каліфорнії через лісову пожежу евакуйовано 12 тисяч людей

10:08, 03 серпня 2015
Зарубіжні новини
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У гасінні пожежі задіяно майже 2 тисячі осіб, один пожежник загинув під час боротьби з вогнем.

Пожар, возникший в среду в округе Лейк севернее Сан-Франциско, достиг в воскресенье площади 18,6 тысячи гектаров, увеличившись за сутки более чем в два раза / Фото: facebook.com/SKGov

У США близько 12 тисяч мешканців трьох округів штату Каліфорнія евакуйовані через сильну лісову пожежу.

Пожежа, що виникла в середу в окрузі Лейк на північ від Сан-Франциско, досягла у неділю площі 18,6 тисячі гектарів, збільшившись за добу більш ніж в два рази, досягнувши кордонів штату Орегон, передає Lenta.ru.

Полум'я знищило 24 будинки та 26 господарських будівель, при цьому під загрозою знаходиться ще понад 6 тисяч будівель, повідомили в пожежному департаменті Каліфорнії.

Через пожежі виявилися перекриті дві магістралі. У гасінні пожежі задіяно майже 2 тисячі осіб, один пожежник загинув під час боротьби з вогнем.

Губернатор Каліфорнії Джеррі Браун оголосив надзвичайний стан і мобілізував Національну гвардію.

У пожежному департаменті зазначають, що вогонь поширюється з величезною швидкістю, і поки що вдалося взяти під контроль лише п'ять відсотків площі пожежі. Рятувальники вважають, що повністю локалізувати пожежу вдасться не раніше 12 серпня.

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