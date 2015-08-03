Світовий ринок протидіабетичних ліків складе 39 млрд доларів

Такі дані наводяться в роботі аналітичної компанії GBI Research, пише" Ремедіум.

Згідно з даними дослідження, середньорічні темпи зростання ринку протидіабетичних ЛЗ складуть 7,5%. При складанні звіту співробітники GBI Research враховували перспективи восьми найбільших фармацевтичних ринків (США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія і Японія).

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В першу чергу розвиток ринку аналітики пов'язують зі збільшенням кількості пацієнтів, що страждають діабетом 2 типу, і зростанням продажів нових оригінальних лікарських засобів.

Найбільш перспективними лікарськими засобами, в недавньому часі отримали схвалення регуляторних органів, експерти називають агоністи глюкагоподібного пептиду-1 (GLP-1), інгібітори діпептидилпептидази (DPP-4) та інгібітори натрій-залежних переносників глюкози. Також наголошується, що в даний час ведеться робота над 520 експериментальними лікарськими засобами проти діабету 2 типу. Зокрема, на фінальних стадіях КД знаходяться 49 лікарських засоби.