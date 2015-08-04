FDA повідомила про помилки при призначенні ліків зі схожими назвами

Як заявили в контрольному відомстві, мова йде про антидепрессант Бринтелікс (Brintellix) і антиагрегантний засіб Брилінт (Brilinta), пише Ремедіум.

В FDA зазначили, що повідомлення про випадки підміни одного препарату іншим через співзвучність їх назв надходять з моменту реєстрації Бринтелікса у вересні 2013 року. Ситуація ускладнюється тим, що обидва лікарські засоби випускаються у формі таблеток з нанесеної літерою T, також найчастіше їх оболонка пофарбована в жовтий колір.

Щоб запобігти майбутнім помилкам, FDA рекомендувала лікарям вказувати в рецептурних бланках міжнародну непатентовану назву препарату. Крім цього регуляторний орган звернувся до виробників цих препаратів з проханням змінити дизайн упаковок.