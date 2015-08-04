Лікарі закликають сучасних людей менше сидіти

Невеликі зміни в способі життя можуть сильно позначитися на здоров'ї людини. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на The New York Daily News, все дуже просто: щоб бути здоровим, потрібно більше перебувати на ногах і менше сидіти. І цією порадою можна керуватися, в першу чергу, на роботі.

Як показали дослідження 800 добровольців, коли людина на роботі стояла, у неї поліпшувалися показники цукру, жирів у крові. Якщо в день провести додаткові дві години стоячи, а не сидячи, то можна зменшити рівень цукру приблизно на 2%, рівень жирів у крові - на 11%. Також підвищувалася концентрація "корисного холестерину", ліпопротеїнів високої щільності.

Замінивши ці ж дві години на фізичну активність, можна домогтися ще більшого зниження рівня жирів і цукру, а також зменшення Індексу маси тіла на 11%. У свою чергу, обсяг талії скорочувався на 7,6 сантиметра (об'єм талії безпосередньо пов'язаний з фактором ризику серцево-судинних недуг).

Експерти закликають відмовитися від звичайних столів. В офісах можна впровадити високі столи-конторки.