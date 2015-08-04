Ізраїльські вчені працюють над кремом проти меланоми
15:22, 04 серпня 2015Зарубіжні новини
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Учені Тель-Авівського університету працюють над тим, щоб застосувати один з препаратів від меланоми DAPT, який зупиняє розвиток метастазів, в якості превентивного засобу від меланоми.
Препарат DAPT можна буде використовувати як превентивний засіб проти меланоми / eva-art.com.ua
Лікар Карміт Леві, співробітниця кафедри медичної університету, яка очолює групу дослідників, дійшла висновку, що меланома стає злоякісною тільки після того, як стикається з верхнім шаром шкіри, повідомляють Новини Ізраїлю.
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Це відкриття навело Леві на думку про те, що препарат DAPT можна наносити на шкіру подібно до крему від засмаги, тим самим використовуючи його як превентивний засіб проти меланоми.
У виданні повідомляється, що вчені приступили до спільного дослідження з лікарнями "Шиба" і "Вольфсон".
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