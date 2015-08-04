Ізраїльські вчені працюють над кремом проти меланоми

Лікар Карміт Леві, співробітниця кафедри медичної університету, яка очолює групу дослідників, дійшла висновку, що меланома стає злоякісною тільки після того, як стикається з верхнім шаром шкіри, повідомляють Новини Ізраїлю.

Читайте такожКомбінація двох протипухлинних препаратів більш ефективна при терапії меланоми

Це відкриття навело Леві на думку про те, що препарат DAPT можна наносити на шкіру подібно до крему від засмаги, тим самим використовуючи його як превентивний засіб проти меланоми.

У виданні повідомляється, що вчені приступили до спільного дослідження з лікарнями "Шиба" і "Вольфсон".