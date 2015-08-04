Вчені розробляють "розумне" дзеркало для діагностики здоров'я

Вчені розробляють незвичайне дзеркало, Wize Mirror, яке здатне фіксувати зміни в обличчі і диханні людини. За цими змінами можна зробити висновок про стан здоров'я, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Zee News. Дзеркало має набір сенсорів, і вони виявляють небезпечні показники розвитку діабету, серцевого нападу та інших серцево-судинних відхилень.

Розробник дзеркала - Semeoticons, дослідницька група, що працює під прикриттям Єврокомісії. За словами його представників, подібне дзеркало є зручним пристроєм, який оцінює стан людини і дає поради щодо зміни способу життя. Крім сенсорів, біля дзеркала є мультиспектральна система зображень, яка використовує п'ять камер для сприйняття світлового випромінювання особливої довжини, і елемент, що нагріває шкіру. Це дає змогу провести аналіз тканин на вміст жиру, а крові - на рівень гемоглобіну.

У свою чергу, тривимірний сканер конструює цифрову модель обличчя, перевіряючи і досліджуючи зміни на зразок набору ваги, набряку. Також унікальний додаток шукає ознаки стресу, втоми або тривожності. А ще дзеркало можна поєднати з "розумним носом" (Wize Sniffer) для пошуку в диханні токсичних молекул, що говорять про куріння тютюну або вживанні алкоголю. На весь аналіз йде близько хвилини. Клінічні випробування дзеркала повинні початися в наступному році в Італії і Франції.