Шлюб рятує від алкоголізму - відкриття

Фахівці з Університету Міссурі проаналізували дані дослідження залежності від алкоголю, проведеного в Університеті Арізони. Учених цікавило, як впливав на добровольців у віці від 18 до 40 років, які вживали алкоголь, вступ у шлюб. Приблизно 50% учасників були дітьми алкоголіків, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники з'ясували, що після укладення шлюбу люди починали пити менше. Причому, найпомітніше позитивний ефект виявився серед учасників, які до цього мали серйозні проблеми з алкоголем. Подальші дослідження допоможуть точно дізнатися, чому шлюб так впливає на поведінку людей.

Поки що фахівці пояснюють результати, використовуючи теорію несумісності ролей. Відповідно до даної теорії, якщо поведінка людини несумісна з її новою роллю, то вона змушена змінити її. У сильно питущих людей несумісність між поведінкою і новою роллю дуже помітна. Тому, щоб відповідати ролі чоловіка, вони зважуються на великі зміни.