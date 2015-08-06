Пацієнти з ожирінням знову набирають вагу після операції на шлунку

Рукавна резекція шлунка (лапароскопічна операція з приводу ожиріння) призводить до втрати ваги і часткової ремісії щодо супутніх ожирінню розладів, однак тривале відстеження таких пацієнтів показало, що з часом значна частина ваги набирається знову, а діабет рецидивує. Дослідження, проведене під керівництвом ізраїльського бариатричного хірурга Андрія Кейдара (Andrei Keidar), опубліковано в журналі JAMA Surgery, пишуть Медновости.

Ожиріння розглядається як серйозна загроза здоров'ю та фактор ризику розвитку таких захворювань, як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, серцева недостатність. Бариатричні процедури, за даними досліджень, ефективніші будь-яких нехірургічних втручань у таких пацієнтів. Лапароскопічна рукавна гастректомія (резекція шлунка) – одна з бариатричних процедур, що набирають все більшу популярність на Заході. Однак даних про її довгострокову ефективність недостатньо. Група Кейдара спробувала заповнити цей пробіл.

Медики зібрали дані по всім пацієнтам, які проходили рукавну резекцію в ізраїльській лікарні Бейлінсон з квітня 2006 року по лютий 2013 року: демографічні параметри, показники відстеження ваги, результати аналізів крові та відомості про прийом ліків і захворюваннях. Операції були проведені 443 пацієнтам, але повні дані були не по всім з них. Огляд через рік після операції пройшли 54% хворих; через 3 роки – 49%; через 5 років – 70%. Втрата зайвої ваги спостерігалася в цих групах у 77%, 70% і 56% відповідно. Повна ремісія діабету зберігалася у 51%, 38% і 20% відповідно. Ремісія артеріальної гіпертензії спостерігалася у 46% (через рік), 48% (через 3 роки) і 46% (через 5 років).

«Дані після більш тривалого періоду виявили набір ваги і зниження рівня ремісії діабету 2 типу та інших супутніх захворювань. Ці дані слід враховувати при прийнятті рішення про те, яка саме бариатрична операція буде придатною для пацієнта з ожирінням», – пишуть автори.