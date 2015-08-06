Щоб добре виглядати, треба їсти овочі та фрукти, впевнені фахівці

Мало хто з'їдає рекомендовані п'ять порцій фруктів і овочів у день. Між тим, ці продукти дуже корисні для здоров'я. Згідно з даними попередніх досліджень, у людей, які щодня з'їдають, принаймні, сім порцій свіжих фруктів і овочів, ризик смерті з будь-яких причин знижений на 42%. Крім того, виявляється, овочі і фрукти роблять людину привабливішою. Дослідники з Університету Сент-Ендрюс протягом дев'яти місяців стежили за дієтою майже 200 жінок у віці від 18 до 29 років, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вчені оцінили стан здоров'я і колір шкіри учасниць. Жінки, які споживали багато овочів і фруктів, виявилися здоровішими і привабливішими від тих, хто їв мало цих продуктів. Шкіра цих учасниць мала жовтуватий відтінок. Дослідження показали, що шкіра такого кольору подобається людям більше, ніж засмагла.

За словами фахівців, секрет в каратиноїдах. Це пігменти, що містяться в моркві, солодкій картоплі, темній зелені і помідорах. Саме вони надають шкірі красивий відтінок і знижують ризик різних захворювань. Наприклад, завдяки своїм антиоксидантним властивостям каротиноїди захищають організм від раку.