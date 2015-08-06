Сон на боку найбільш ефективний для очищення мозку від токсинів

Сон в латеральній позиції (на боку) у порівнянні зі сном на спині або животі дозволяє мозку очищатися від продуктів життєдіяльності більш ефективно. Це означає, що поза сну може сприяти захисту від неврологічних захворювань, у тому числі хвороб Альцгеймера і Паркінсона. Такі результати отримані в дослідженні, виконаному в американському Університеті Стоуні-Брук (Stony Brook University), повідомляє Медпортал.

Використовуючи МРТ з динамічним контрастним посиленням, Хелен Бенвенисте (Helene Benveniste), Гедок (Hedok Lee) і колеги отримали візуалізацію роботи глімфатичної системи (гліально-лімфатичної системи, через яку проводиться очищення мозку від «сміття»). Під час сну глімфатична система працює найбільш ефективно, видаляючи продукти переробки і токсини. Серед них — білки тау і β-амілоїд, які, накопичуючись, викликають нейродегенеративні процеси (їх скупчення в мозку характерні, наприклад, для хвороби Альцгеймера).

Цікаво, що латеральна позиція для сну найбільш популярна у людини і більшості тварин, навіть у дикій природі. Можливо, ця поза виробилася для найбільш ефективного очищення мозку від метаболічного сміття уві сні.

Дослідження також служить додатковим свідченням зв'язку нейродегенеративних захворювань з порушеннями сну. Однак якщо зазвичай враховуються труднощі засинання та якість сну, то тепер стає ясно, що поза також важлива.