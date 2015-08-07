Гострий перець чилі - унікальний продукт, що дарує довголіття

Як зазначає meddaily.ru з посиланням на "Softcraze", якщо вживати перець чилі в їжу, то можна збільшити тривалість свого життя. Перець ефективний в будь-якому вигляді, але особливо він гарний у свіжому. Про це говорять китайські дослідники, які провели наймасштабніші в цій галузі дослідження. У них взяли участь 500000 осіб 30-79 років.

У підсумку люди, які активно споживали перець, рідше страждали від серцево-судинних захворювань, застудних і онкологічних недуг. Секрет в капсаіцині - компоненті перцю. Він має протизапальний ефект, зменшує біль. І це дозволяє перцю в масовому порядку вбивати злоякісні клітини.

А ще капсаїцин сприяє спалюванню жирових відкладень, нормалізує кислотність шлунку і покращує травні процеси. Ще раніше проводилися дослідження, які показували, що капсаїцин дозволяє очистити печінку і має жовчогінні властивості. Тому, позбавляючи від цілого набору хвороб, перець стає джерелом довголіття.