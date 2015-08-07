За 2014 рік обсяг продажу ліків у світі досяг $1 трлн

Підрозділ Intellectual Property and Science компанії Thomson Reuters опублікував аналітичну доповідь по тенденціях у фармацевтиці – 2015 CMR Pharmaceutical R&D Factbook.

Як повідомляється в прес-релізі Thomson Reuters, пише Медпортал, обсяг світових продажів ліків за минулий рік досяг позначки в трильйон доларів США. На основі результатів дослідження аналітики компанії прогнозують зростання цього показника до 2018 року до $1,3 трлн.

Істотно зросла кількість нових молекулярних субстанцій (NME): в 2014 році було створено 46 таких сполук, це найвищий показник більш ніж за 10 років.

У доповіді також зазначено, що третина нових субстанцій призначена для виявлення рідкісних захворювань, переважно онкологічних. Більше 65% відноситься до препаратів особливої категорії, призначених для боротьби з онкозахворюваннями, гепатитом С та ВІЛ.

У сфері онкології, як і раніше, спостерігається найбільший обсяг інвестицій серед усіх терапевтичних областей.

«Для фармацевтичної галузі цей рік унікальний, — коментує президент Thomson Reuters IP&Science Безіл Мофта.