У лікувальних закладах Бухареста перебувають 48 українців, які постраждали в ДТП

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Посольства України в Румунії, постраждалі зазнали травм різного ступеню тяжкості, 5 наших співвітчизників перебувають у важкому стані, травми сімох – середнього ступеню тяжкості, решта українців можуть бути виписані найближчим часом, йдеться у повідомленні.

В МЗС зазначили, що болгарський перевізник, який здійснював рейс автобуса, що зазнав аварії, надав автобус для перевезення громадян України на батьківщину, Вони повернуться додому одразу після виписки з лікарень.

«Посольство забезпечує заходи щодо підготовки до відправки українців (розшук документів та видачу нових, у разі необхідності), контролює умови їхнього перебування у лікарнях і надає всю необхідну допомогу», - додали в прес-службі.

В МЗС наголосили, що зараз Посольство України в Румунії у співпраці з персоналом лікувальних закладів та туроператорів формують дані про українців, які перебувають у лікувальних закладах Бухареста для відповідного інформування рідних постраждалих українців. Зазначена інформація надійде у розпорядження туроператора, української амбасади та МЗС найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 1-ї години ночі на трасі Констанца – Бухарест, за 53 км від румунської столиці, сталася ДТП з автобусом, що перевозив 51 громадянина України, серед них щонайменше 25 дітей. В результаті аварії двоє громадян України загинули, серед них – одна дитина.