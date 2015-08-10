У предків сучасної людини було набагато більше пар ДНК

Вчені провели секвенування геномів 236 осіб, представників 125 різних популяцій Землі, а також порівняли їх з геномами неандертальців, денисівців, шимпанзе і орангутангів, повідомляє lenta.ru.

З'ясувалося, що ще 13 мільйонів років тому після відділення від мавп, але ще до міграції з Африки предки Homo sapiens втратили близько 15,8 мільйона спарених основ. У міру подальшого розселення по континентах люди втратили ще 12,6 мільйона.

Зараз в ДНК людини приблизно три мільярди спарених основ. Вчені також виявили, що деякі групи людей придбали нову ДНК, головним чином завдяки дуплікації. Учені поки не можуть сказати, до яких саме наслідків призвела втрата ДНК - поки вони обмежилися каталогізацією втрат і надбань.

Проте дослідники підозрюють, що цей процес відіграє свою роль в еволюції. Так, у деяких людей знайшли до шести копій гена CLPS, який відповідає за панкреатичні ферменти (ці речовини знижують рівень цукру в крові). Багато зайвих копій генів у африканських народів, ймовірно, захищають вони їх від сонної хвороби.

Тож результати дослідження вказали на час і місце контактів Homo sapiens з денисівцями - маловідомої групою древніх людей. Великий дуплицьований фрагмент ДНК вимерлих денисовців виявили у населення Океанії: майже 40 тисяч років тому ці дві групи активно схрещувалися.