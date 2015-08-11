В Японії понад 10 тисяч жителів госпіталізовано за тиждень через спеку / www.trthaber.com

Про це 11 серпня повідомило головне пожежне управління країни, яке виконує функції МНС, передає ТАСС.

Наголошується, що кількість госпіталізованих за минулий тиждень становила 11 219 осіб. Ще тижнем раніше з тієї самої причини по всій країні було госпіталізовано 11 995 осіб.

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Спекотна і волога погода встановилася в Японії на початку липня. В середині місяця через тайфун «Нангка» спека дещо спала, але після того, як тропічний шторм перетворився на область низького тиску, стовпчики термометрів знову перевищили позначку в 30 градусів. У деяких регіонах країни температура сягає 40 градусів за Цельсієм.