Інтернет-залежність позначається на стані імунітету - дослідження

Інтернет-залежність підриває імунітет / fotokanal.com

Приблизно у 40% учасників, незалежно від статі, була помірна або тяжка інтернет-залежність. Добровольці з найвищими рівнями залежності від інтернету хворіли на застуду та грип на 30% частіше за тих, хто проводив менше часу в Мережі, пише meddaily.ru.

Також дослідження показало, що люди, залежні від інтернету, відчували значне напруження, коли не могли вийти в Мережу. За словами фахівців, через цикли стресу і полегшення, що пов'язано з інтернет-залежністю, рівні кортизолу в організмі змінюються. Кортизол ж сильно впливає на імунну систему.

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Крім того, люди з інтернет-залежністю рідше виходять на вулицю і менше спілкуються з іншими людьми. Тобто, вони захищають себе від впливу мікробів. Це теж негативно впливає на імунітет. До того ж, люди, залежні від інтернету, частіше страждають він нестачі сну, неправильно харчуються, рідко займаються спортом, курять і вживають більше алкоголю.

Більшість учасників дослідження користувалися інтернетом у середньому близько шести годин на день. Деякі проводили в Мережі понад 10 годин на день. Як правило, вони сиділи в соціальних мережах. Чоловіки і жінки виходили в Мережу з різних причин. Жінки в основному користувалися соцмережами та інтернет-магазинами, а чоловіки грали в онлайн-ігри і дивилися порно.