У Нью-Йорку - спалах "хвороби легіонерів": померли 12 людей
14:32, 11 серпня 2015Зарубіжні новини
165
У Південному Бронксі в Нью-Йорку померли 12 осіб в результаті спалаху легіонельозу, який також називають "хворобою легіонерів".
Найбільше ризикують захворіти цією небезпечною формою пневмонії літні люди і люди з хронічними захворюваннями / Фото: newsru.co.il
Всі жертви, крім однієї, були старше 40 років і страждали проблемами зі здоров'ям, повідомляють Новини Ізраїлю.
По всьому Бронксу працюють фахівці і проводять дезінфекцію в громадських місцях.
Відомо, що хвороба вразила в Бронксі понад 100 осіб.
Найбільше ризикують захворіти цією небезпечною формою пневмонії літні люди і люди з хронічними захворюваннями.
Це інфекційне захворювання не передається від людини до людини, а поширюється повітряно-крапельним та повітряно-пиловим шляхом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter