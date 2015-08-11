У Нью-Йорку - спалах "хвороби легіонерів": померли 12 людей

14:32, 11 серпня 2015
Зарубіжні новини
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У Південному Бронксі в Нью-Йорку померли 12 осіб в результаті спалаху легіонельозу, який також називають "хворобою легіонерів".

Фото: newsru.co.il

Всі жертви, крім однієї, були старше 40 років і страждали проблемами зі здоров'ям, повідомляють Новини Ізраїлю.

По всьому Бронксу працюють фахівці і проводять дезінфекцію в громадських місцях.

Відомо, що хвороба вразила в Бронксі понад 100 осіб.

Найбільше ризикують захворіти цією небезпечною формою пневмонії літні люди і люди з хронічними захворюваннями.

Це інфекційне захворювання не передається від людини до людини, а поширюється повітряно-крапельним та повітряно-пиловим шляхом.

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