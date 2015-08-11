У лікарнях Бухареста залишаються 15 постраждалих в ДТП українців

16:47, 11 серпня 2015
Зарубіжні новини
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У Бухаресті залишаються 15 постраждалих в ДТП українців, 6 з яких потребують продовження лікування, 9 виписані або готуються до виписки.

Посольство продовжує надавати постраждалим громадянам України, які залишаються на території Румунії, всю необхідну допомогу / Фото: УНИАН

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

«Туроператор планує розмістити наших співвітчизників після виписки їх з лікарень у готелях Бухареста. 12 серпня п’ятеро з числа постраждалих, які вже не потребують медичної допомоги, будуть доставлені в Україну автобусом, наданим туроператором», - зазначено в повідомленні.

Тіла двох громадян України, загиблих в ДТП, вже доставлені в Україну до місць поховання.

Посольство продовжує надавати постраждалим громадянам України, які залишаються на території Румунії, всю необхідну допомогу, додали в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 9 із 48 травмованих і госпіталізованих українців вже виписані з лікувальних закладів Бухареста і в ніч на 10 серпня автобусом відправлені в Україну.

9 серпня близько 1-ї години ночі на трасі Констанца – Бухарест, за 53 км від румунської столиці, сталося ДТП з автобусом, що перевозив 51 громадянина України, серед них щонайменше 25 дітей. В результаті аварії двоє громадян України загинули, серед них – одна дитина.

Згідно з повідомлення МЗС, до лікарень Бухареста було госпіталізовано травмованих українців.

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