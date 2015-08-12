Ожиріння зумовлює збій біохімічних процесів у мозку
Американські фахівці впевнені, що ожиріння провокує зниження вироблення гормону в мозку альфа-МСГ, що відповідає за функцію спалювання калорій.
Саме з цієї причини боротьба із зайвою вагою стає настільки складною, пише med2.ru.
Такі висновки вчені зробили після проведення експерименту на гризунах, які страждали від ожиріння. Як з'ясувалося, в їх організмі було занадто мало гормону альфа-МСГ, який пригнічує апетит і виробляє гормон ТРГ, змушує щитовидну залозу спалювати калорії.
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Експерти провели додаткові дослідження, щоб встановити, з якої причини виникає дефіцит гормону. Протягом 12 тижнів вони тримали групу щурів на висококалорійній дієті, іншу групу годували збалансованою їжею. Після цього вчені вивчили рівень гормонів і фізіологію клітин мозку гризунів.
Як з'ясувалося, у щурів, які страждають зайвою вагою, була порушена ендоплазматична мережа в клітинах, яка необхідна для вироблення альфа-МСГ. Це і стало причиною втрати контролю над апетитом і стимуляції спалювання калорій. Зайва вага в даному випадку підвищувала апетит ще більше. Ті ж процеси відбуваються і з людиною.
Зазначимо, вченим вдавалося відновити рівень необхідного гормону у гризунів. Але для людей цей метод не підходить, оскільки має ряд побічних ефектів.