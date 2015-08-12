Вчені з'ясували, коли людина починає старішати

Вченим вдалося встановити, що вирішальне значення на запуск механізмів старіння надають гени, пише med2.ru.

Експертами були проаналізовані дані здоров'я людей у віці 26, 32 і 38 років. Фахівці Університету Дьюка встановили, що процес старіння у всіх трьох вікових груп почався вже у 26 років. Головними причинами цього природного процесу є не плачевний стан екології, не забруднення навколишнього середовища, а саме генетика. Вченими цього університету були ретельно вивчені основні показники здоров'я цих груп населення. В якості головних були взяті такі показники, як: швидкість обмінних процесів, рівень імунітету, стан внутрішніх органів, результати фізіологічних тестів (частота дихання, частота серцевих скорочень, граничний рівень навантаження).

Під час експерименту вченим вдалося провести паралель між станом здоров'я і біологічним віком людини. Якщо людина була здорова, то її біологічний вік міг становити 30 років, при реальному віці 38 років. У деяких учасників цього експерименту показники були набагато гірше. При реальному віці 35 років біологічний вік становив 65 років. Перші ознаки цього незворотного процесу вчені виявили у цих людей вже у 26 років. Передбачається навіть, що ця група людей може старіти відразу на 3 біологічні роки за один. Головним критерієм визначення таких учасників експерименту став поганий результат тестів на координацію рухів.

Головний координатор цього дослідження професор університету Дьюка висловив надію, що майбутні покоління продовжать розробку цих теорій і допоможуть повністю зупинити процес старіння.

Хоча дослідження, які проводилися раніше, показували практично протилежні результати. Тільки у 20% відсотків учасників експерименту старіння було викликано генетичними факторами. Інші ж були схильні до передчасного старіння через неправильне харчування і забруднене навколишнє середовище.