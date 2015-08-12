Солодке впливає на розвиток раку

Група іспанських вчених, очолювана Кароліною Діоріо, провела експеримент, для участі в якому були запрошені 779 жінок в постменопаузі і 776 – у пременопаузі. Дослідники проаналізували мамограмми жінок, а також щільність молочних залоз, пише megamedportal.ru.

Крім того, вчені уточнили, яку кількість цукру та інших солодких продуктів і напоїв учасниці дослідження вживають щодня. Результати експерименту показали, що у жінок в пременопаузі ризик розвитку раку грудей істотно збільшувався при частому вживанні солодких продуктів і напоїв. Експерти відзначили, що для такого результату досить випивати лише три склянки солодких напоїв на тиждень.

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Фахівці пояснили, що цукор зближує значну кількість клітин молочних залоз. Саме тому, у жінок, які часто вживають солодкі напої, ризик появи ущільнень у молочних залозах на 3% вище, ніж у тих, хто практично не вживає солодку воду або вживає її в помірних кількостях.

Треба зазначити, що ракові клітини розвиваються завдяки глюкозі, яка у великій кількості міститься в цукрі.