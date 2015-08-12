Отримані результати досліджень препарату для регуляції добових ритмів у сліпих

В опублікованих в The Lancet результати говориться, що препарат сприяє нормалізації 24-годинного циклу сну-неспання, пише Ремедіум.

У клінічних дослідженнях тазимелтеона взяли участь 84 повністю сліпих пацієнтів, половина з яких щодня отримувала новий препарат. Друга половина ввійшла в контрольну групу. Двоє людей з тазимелтеон-групи і четверо з плацебо-групи достроково вибули з клінічних досліджень через побічні ефекти, відкликання згоди і відхилення від протоколу. Згідно з результатами досліджень, зміна циркадних ритмів відбулася у 20% пацієнтів, що приймали новий препарат, і тільки 3%, які приймали плацебо.

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Найбільш поширеними небажаними побічними ефектами терапії були головні болі, підвищений рівень ферментів печінки (аланін амінотрансферази) в крові, кошмари або незвичайні сни.

Синдром порушення добового циклу сну часто розвивається у повністю сліпих людей, так як, не бачачи світла, вони не можуть синхронізувати свої внутрішні годинники з 24-годинним циклом. В результаті пацієнти відчувають проблеми з засипанням і сном, можуть спати в денний час і спати вночі. Тазимелтеон, перший у своєму роді ЛЗ, був зареєстрований на території США в лютому 2014 року. Європейські регулятори видали маркетинговий дозвіл лише минулого місяця.

Тазимелтеон відноситься до агоністів рецепторів мелатоніну. Як зазначає Reuters, річна терапія тазимелтеоном коштує близько 60 тис. доларів, тоді як лікування стандартним мелатоніном обійдеться в 50 доларів на рік.