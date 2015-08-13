ООН виділить 7 млн на програму підтримки переселенців у Дніпропетровській області

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Агентства ООН у справах біженців.

Зазначається, що програму буде реалізовано у співпраці з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією через Департамент праці та соціального захисту. Основною метою програми є надання одноразової грошової допомоги для забезпечення першочергових потреб, пов’язаних із вимушеним переселенням.

Так, програма розрахована на найбільш вразливі категорії населення, такі як багатодітні сім’ї, особи з обмеженими можливостями, батьки-одинаки та вагітні жінки. Очікується, що до кінця року близько 3 600 вимушених переселенців отримають одноразові виплати у розмірі 2 тис грн.

"У Дніпропетровській області зареєстровано 72 800 переселенців. Багато із них прибувають без речей і потребують найнеобхіднішого. Ми розуміємо, наскільки важливою є фінансова підтримка для найбільш незахищених осіб, які змушені розпочинати життя спочатку", - зазначив голова філії Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Дніпропетровську Джефф Вордлі.

Зауважується, що для отримання допомоги необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації, що приймає заяви від переселенців. Кошти зможуть отримати лише особи, які зареєструвалися в області після 1 листопада 2014 року та не отримували раніше інших видів недержавної фінансової допомоги.

Згідно з повідомленням, у рамках першого раунду виплат допомога уже надійшла до 1 300 внутрішньо переміщених осіб у Дніпропетровській області. Ще два раунди виплат відбудуться у наступні кілька місяців.

Більше про умови отримання допомоги та вимоги щодо надання документів можна дізнатися за посиланням: www.unhcr.org.ua/dopomoga, а також за телефоном гарячої лінії 0 800 30 77 11.

*** Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, відоме як Агентство ООН у справах біженців, було створено рішенням Генеральної асамблеї ООН 14 грудня 1950 р. В Україні УВКБ ООН працює з березня 1994 р.

Сьогодні УВКБ ООН є одним з головних гуманітарних агентств світу. Понад 9,300 співробітників організації, які працюють у більш ніж 125 країнах світу, допомагають 34 мільйонам осіб. Ця цифра включає не лише біженців, а й шукачів притулку, біженців, які повертаються додому, внутрішньо переміщених осіб та осіб без громадянства.

В 2014 році Україні вперше зіткнулась із проблемою внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із Криму та сходу країни. УВКБ ООН продовжує підтримувати уряд та громадські організації, які забезпечують потреби ВПО через надання юридичної, матеріальної та соціальної допомоги. Агентство зосереджує свою діяльність на посиленні гарантій дотримання прав і свобод для майже 1,4 мільйона внутрішніх переселенців, покращенні їхніх життєвих умов та забезпеченні довготермінових рішень.

У 2014 році Агентство ООН у справах біженців надало фінансову допомогу для 11 800 переселенців у 11 регіонах України. Зокрема, минулого року більш ніж 700 родин у Дніпропетровській області отримали фінансові виплати на загальну суму понад 3,5 млн грн.