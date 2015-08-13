Депресія і серцево-судинні захворювання взаємопов'язані - медики

Вони з'ясували, що у підлітків з депресією і біполярним афективним розладом більше факторів ризику серцево-судинних захворювань. Зокрема, мова йде про високий артеріальний тиск, високий рівень холестерину, ожиріння та цукровий діабет 2 типу, пише meddaily.ru.

Дослідження 2011 року, в якому взяли участь понад 7000 мешканців США молодше 30 років, показало: у молодих жінок депресія і спроба суїциду стояли на першому місці серед чинників ризику смерті від хвороби серця, викликаної звуженням і закупоркою артерій. У чоловіків цей фактор виявився на 4 місці.

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За словами дослідника Бенджаміна В. Гольдштейна, в даний час молодь з розладами настрою не входить в групу ризику серцево-судинних захворювань. Між тим, хвороби серця можуть розвинутися і в молодому віці. Вчений вважає: медики повинні приділяти особливу увагу стану серцево-судинної системи молодих людей, що страждають від депресії та інші розлади настрою.