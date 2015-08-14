Африка відзначає рік без поліомієліту

11:24, 14 серпня 2015
Зарубіжні новини
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Пройшов рік, як в Африці був виявлений новий випадок захворювання на поліомієліт.

ВОЗ предупреждает об опасности вспышки полиомиелита в Украине / PEUTERS

Останній випадок захворювання був зареєстрований в Сомалі 11 серпня 2014 року. Тепер у світі залишилося лишем дві країни, де регулярно реєструються нові випадки поліомієліту, - Пакистан та Афганістан, повідомляє ВООЗ.

В останні роки боротьба з поліомієлітом в Африці ставала все більш успішною, проте залишалася одна африканська країна, Нігерія, в якій жодного разу не вдавалося знищити вірус остаточно.

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Нігерійська влада з допомогою ВООЗ та інших гуманітарних організацій застосували більш суворий підхід до загальної вакцинації населення, а також заручилися підтримкою релігійних лідерів і вождів племен.

Останній випадок зараження поліомієлітом в Нігерії був зареєстрований 24 липня 2014 року.

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