Африка відзначає рік без поліомієліту

Останній випадок захворювання був зареєстрований в Сомалі 11 серпня 2014 року. Тепер у світі залишилося лишем дві країни, де регулярно реєструються нові випадки поліомієліту, - Пакистан та Афганістан, повідомляє ВООЗ.

В останні роки боротьба з поліомієлітом в Африці ставала все більш успішною, проте залишалася одна африканська країна, Нігерія, в якій жодного разу не вдавалося знищити вірус остаточно.

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Нігерійська влада з допомогою ВООЗ та інших гуманітарних організацій застосували більш суворий підхід до загальної вакцинації населення, а також заручилися підтримкою релігійних лідерів і вождів племен.

Останній випадок зараження поліомієлітом в Нігерії був зареєстрований 24 липня 2014 року.