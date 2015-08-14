Холодний душ після занять спортом шкодить м'язам / apps4.life

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на статтю в The Journal of Physiology.

У першому експерименті брало участь понад 20 добровольців, яких було розділено на дві групи. Випробовувані тренувалися два рази на тиждень протягом 12 тижнів.

Після занять перша група приймала холодний душ, температура води якого становила 10 °C.

Друга група після силового тренування виконувала заключну вправу на велотренажері.

Виявилося, що м'язова маса і сила м'язів збільшилися у тих, хто після тренування катався на "велосипеді".

У другому експерименті учасники робили силові вправи для ніг, а потім також обливалися холодною водою, або їздили на велотренажері, після чого вчені брали у людей частинки м'язової тканини для аналізу.

Дослідники виявили, що після обливань холодною водою активність клітин, що беруть участь у рості м'язової тканини, була знижена протягом двох днів.

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Вчені стверджують, що отримані ними висновки спростовують уявлення про те, що холодний душ після занять спортом допомагає м'язам відновлюватися.