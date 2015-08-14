Дослідники навчилися передбачати емоції людей

Дослідження було опубліковане в журналі PLоS Biology, пише gazeta.ru.

Учасники експерименту переглядали нейтральні фотографії і неприємні картинки, на яких були зображені сцени насильства і агресії, тілесні ушкодження, автомобільні аварії і екскременти. За допомогою навчальних комп'ютерних програм і технології нейровізуалізації вчені виявили певний патерн нейронної активності головного мозку, який «включався» в тих випадках, коли випробуваний бачив щось неприємне. Також дослідники навчилися передбачати, наскільки сильною буде негативна емоція.

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На відміну від попередніх досліджень, новий експеримент проводився на великій репрезентативній вибірці — кількість учасників склала 183 людини, а їх середній вік — майже 43 роки. Зазвичай в подібних дослідженнях беруть участь студенти навчальних закладів, на базі яких і проводиться робота.