Дослідники навчилися передбачати емоції людей
Вчені виявили, що у людини, яка відчуває негативні емоції від перегляду неприємних картинок, мозок працює за певним «сценарієм», за допомогою якого дослідники змогли передбачати інтенсивність того чи того почуття.
Дослідження було опубліковане в журналі PLоS Biology, пише gazeta.ru.
Учасники експерименту переглядали нейтральні фотографії і неприємні картинки, на яких були зображені сцени насильства і агресії, тілесні ушкодження, автомобільні аварії і екскременти. За допомогою навчальних комп'ютерних програм і технології нейровізуалізації вчені виявили певний патерн нейронної активності головного мозку, який «включався» в тих випадках, коли випробуваний бачив щось неприємне. Також дослідники навчилися передбачати, наскільки сильною буде негативна емоція.
На відміну від попередніх досліджень, новий експеримент проводився на великій репрезентативній вибірці — кількість учасників склала 183 людини, а їх середній вік — майже 43 роки. Зазвичай в подібних дослідженнях беруть участь студенти навчальних закладів, на базі яких і проводиться робота.