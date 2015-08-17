Вчені знайшли зв'язок між конфліктами в шлюбі та якістю харчування

З'ясувалося, що часті сварки прогнозують сплеск «гормону апетиту» – але тільки у тих, чия вага за ІМТ була нормальною або надлишковою, не досягала показників ожиріння. Крім того, вибір їжі у ворогуючих пар був більш нездоровим.

У дослідженні брали участь 43 пари, де подружжя були одружені більше трьох років, не мали хронічних захворювань, вели не дуже активний спосіб життя, часто сварилися і мали набір конфліктних тем.

Вони погодились відвідати дві сесії по 9,5 годин, в ході яких їм потрібно було побути один з одним, поснідати разом і спробувати врегулювати один або кілька подружніх конфліктів, а також кілька разів здати аналізи на гормони і заповнити анкету.

Дослідники оцінювали рівень конфліктності пари за стандартизованою схемою спостереження за поведінкою під час обговорення спірних питань. Аналіз показав, що при нормальній або дещо надмірній вазі – у більш конфліктних подружжя після калорійного, насиченого жирами прийому їжі був підвищений рівень греліну. Тобто, подружжя, які часто сваряться, продовжували відчувати голод після щільного сніданку.

Ті, чий ІМТ відповідав ожирінню, не продемонстрували зв'язку рівня греліну з ворожістю у шлюбі. Гендерних відмінностей не було: результати за вибіркою однакові для чоловіків і жінок.

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Для гормону лептину – сигналізує про насичення – ніякої залежності знайдено не було.

Харчова поведінка пар оцінювалося за допомогою спеціальних інтерв'ю про харчових уподобаннях. Тут також було показано, що, чим більше конфліктності в сім'ї, тим менш здоровим був вибір їжі. І знову цей зв'язок не виявився у тих, чий індекс маси тіла перевищує 30 і відповідав ожирінню.

Оскільки дослідження базується на аналізі кореляцій, воно не дає однозначної відповіді про причинно-наслідковий зв'язок. Однак автори висувають припущення про те, що регуляція апетиту є відповіддю на стреси конфліктних відносин. А «комфортна їжа» – традиційна їжа, що викликає особливо приємні почуття – зазвичай в західних культурах являє собою їжу з високим вмістом жирів і вуглеводів, калорійну і шкідливу для здоров'я. Тому при стресі саме вона стає вибором, даючи відчуття подолання відчуження.