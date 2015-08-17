Жири чи вуглеводи: без чого легше схуднути

Вчені ретельно проаналізували результати людей, які дотримуються контрольованих дієт, дослідивши кожен шматочок їжі, кожну хвилину вправ і кожен їхній вдих та видих, пише ВВС.

Обидві дієти, проаналізовані Національнім інститутом здоров'я, сприяли втраті ваги при зменшенні калорій, але люди худнули більше, якщо скорочували споживання саме жирів.

Раніше стверджували, що обмеження вуглеводів є найкращим способом позбутися зайвої ваги, адже це змінює обмін речовин в організмі.

Існує теорія, що зменшення вуглеводів сприяє зниженню рівня інсуліну, що, у свою чергу, сприяє зменшенню жирової тканини.

"Всі ці речі дійсно відбуваються при зменшенні вуглеводів, і ви дійсно втрачаєте вагу, але не так сильно, як тоді, коли ви обмежуєте вживання жирів", - каже провідний дослідник доктор Кевін Голл з американського Національного інституту діабету, шлунково-кишкових і ниркових хвороб.

У рамках дослідження 19 людям, що страждають від ожиріння, спочатку давали 2 700 калорій на день.

Потім, протягом двох тижнів вони застосовували дієти, у яких кількість спожитих калорій скорочувалась на третину, шляхом зменшення або вуглеводів, або жирів.

Вчені проаналізували кількість кисню і двоокису вуглецю, що їх видихали учасники дослідження, а також вміст нітрогену у їхній сечі, щоб точно розрахувати хімічні процеси, що відбуваються у їхніх організмах.

Cell Metabolismпоказали, що після шести днів кожної дієти ті, хто скоротив споживання жирів, втратили в середньому 463 грамів жиру - на 80% більше, ніж ті, хто зменшили споживання вуглеводів і в середньому втрачали 245 грамів.

Утім, доктор Голл каже, що немає жодної "метаболічної" причини обирати низьковуглеводну дієту.

Водночас дослідження показують, що в реальному світі, де дієти менш суворо контролюються, люди можуть втратити більше ваги за рахунок зниження споживання вуглеводів.

Доктор Голл розповів сайту BBC News: "Якщо легше дотримуватися однієї дієти, ніж іншої, і в ідеалі робити це постійно, то вам краще обрати цю дієту".

Наразі він аналізує результати томографії головного мозку учасників, щоб побачити, як дієти впливають на цінність їжі.

Доктори Сьюзен Робертс і Саї Дас з Університету Тафтса в коментарі зазначили, що дискусія навколо дієт була джерелом "інтенсивних суперечок".

Вони сказали, що дослідження "розвінчало" багато уявлень про те, що низьковуглеводні дієти є кращими, але про довгостроковий вплив говорити ще зарано.

Дослідники додають: "Найважливішою тезою зараз, мабуть, є та, що деякі вуглеводи є цілком прийнятними, особливо здорова їжа з цільного зерна з низьким глікемічним індексом".

Професор Сьюзан Джебб з Оксфордського університету каже: "Дослідники дійшли справедливого висновку, що найкращою дієтою для схуднення є та дієта, якої ви можете дотримуватися".

"Усі дієти "працюють", якщо ви будете дотримуватися плану харчування, який скорочує калорії, чи то від жирів, чи від вуглеводів. Адже легше сказати, ніж насправді дотримуватися дієти, особливо з огляду на тривалий час, необхідний для схуднення", - переконаний науковець.