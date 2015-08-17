Народження дитини впливає на батьків гірше, ніж розлучення і безробіття - дослідження

Вчені намагалися знайти причину протиріччя між тим, що переважна більшість німців кажуть, що хочуть мати не менше двох дітей, тоді як рівень народжуваності в країні залишається вкрай низьким., пишуть Новини Ізраїлю.

Дослідження, в якому взяли участь 2.016 німців, виявило - протягом року, що передує народженню першої дитини, більшість пар відчувають себе щасливішими. Однак протягом року або двох після народження першої дитини 70% пар відчувають себе набагато менш щасливими, ніж до народження дитини.