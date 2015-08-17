Народження дитини впливає на батьків гірше, ніж розлучення і безробіття - дослідження
14:42, 17 серпня 2015Зарубіжні новини
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Згідно з дослідженням німецьких вчених, опублікованого в журналі Demography, в перший рік після народження дитини емоційний стан його батьків погіршується сильніше, ніж після розлучення, втрати роботи і навіть смерті чоловіка
Протягом року або двох після народження першої дитини 70% пар відчувають себе набагато менш щасливими, ніж до народження дитини/ Фото: newsru.co.il
Вчені намагалися знайти причину протиріччя між тим, що переважна більшість німців кажуть, що хочуть мати не менше двох дітей, тоді як рівень народжуваності в країні залишається вкрай низьким., пишуть Новини Ізраїлю.
Дослідження, в якому взяли участь 2.016 німців, виявило - протягом року, що передує народженню першої дитини, більшість пар відчувають себе щасливішими. Однак протягом року або двох після народження першої дитини 70% пар відчувають себе набагато менш щасливими, ніж до народження дитини.
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