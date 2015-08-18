В США дозволили використання ОксиКонтина в педіатричній практиці
10:38, 18 серпня 2015Зарубіжні новини
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Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) видало дозвіл на застосування знеболювального препарату ОксиКонтина (OxyContin) серед дітей 11-16 років.
В США дозволили використання ОксиКонтина в педіатричній практиці / 062.com
Лікарський засіб є напівсинтетичним опиоидом оксикодоном пролонгованої дії, пише Ремедіум.
У FDA підкреслили, що для педіатричного застосування схвалено небагато сильнодіючих знеболюючих, тому на прохання відомства компанія Purdue Pharma, що випускає Оксиконтін, провела дослідження, які підтвердили можливість застосування ЛЗ серед дітей.
Згідно з рішенням контрольного відомства, Оксиконтин може бути виписаний дітям лише за умови, що пацієнт вже мінімум п'ять днів перебуває на терапії оксикодоном (20 мг).
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