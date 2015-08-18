В США дозволили використання ОксиКонтина в педіатричній практиці

Лікарський засіб є напівсинтетичним опиоидом оксикодоном пролонгованої дії, пише Ремедіум.

У FDA підкреслили, що для педіатричного застосування схвалено небагато сильнодіючих знеболюючих, тому на прохання відомства компанія Purdue Pharma, що випускає Оксиконтін, провела дослідження, які підтвердили можливість застосування ЛЗ серед дітей.

Згідно з рішенням контрольного відомства, Оксиконтин може бути виписаний дітям лише за умови, що пацієнт вже мінімум п'ять днів перебуває на терапії оксикодоном (20 мг).