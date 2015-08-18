Китай спростить правила реєстрації інноваційних лікарських засобів

Очікується, що фармвиробники зможуть претендувати на прискорений розгляд заявки на схвалення ЛЗ, якщо його передбачувана вартість на ринку КНР не буде перевищувати ціну в країні-виробнику і на порівнянних ринках, пише Ремедіум, посилаючись на інформацію Bloomberg. Також, згідно з постановою Державної ради КНР, будуть спрощені правила проведення клінічних досліджень нових медикаментів.

У першу чергу право на прискорену реєстрацію отримають препарати для лікування ВІЛ, онкологічних, інфекційних та орфанних захворювань. В даний час на розгляді регуляторних органів КНР знаходиться близько 21 тис. заявок. Планується, що рішення по них будуть прийняті до кінця 2016 року.

Нові правила дозволяють міжнародним фармкомпаніям одночасно проводити клінічні дослідження в Китаї та інших країнах. Також стане можливим надання в контрольні відомства КНР даних міжнародних клінічних досліджень.