Афганістан і Пакистан мають посилити боротьбу з поліомієлітом - ВООЗ

Комітет з надзвичайних ситуацій експертів ВООЗ заявляє, що в міжнародних аеропортах Афганістану не проводиться скринінг і обмеження нещеплених проти поліомієліту мандрівників, повідомляє Reuters.

Збільшення ризику міжнародного поширення пов'язаний з припиненням масової вакцинації в провінції Кандагар, підкреслюють експерти ВООЗ.

Пакистан і Афганістан - країни, де поліовірус залишається ендемічним.

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Експерти, визнаючи успіхи вакцинальної кампанії в Пакистані, проте відзначають, що афганські і пакистанські жителі, які не мають довідку про вакцинацію проти поліомієліту повинні бути обмежені в точці відправлення, будь-то подорож по дорозі, повітрю або морем.

Обидві країни повинні досягти припинення передачі поліовіруса одночасно для того, щоб запобігти міжнародному поширення, відзначають експерти .

Вірус поліомієліту вражає нервову систему і може призвести до незворотнього паралічу протягом декількох годин після зараження. Цей вірус часто поширюється серед дітей і в районах з поганими санітарними умовами.