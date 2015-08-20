У Британії закликають карати лікарів за надмірне призначення антибіотиків

За словами професора Марка Бейкера з Національного інституту охорони здоров'я і медичного догляду (NICE), лише в Англії 10 млн рецептів на антибіотики щороку виписують без потреби, пише ВВС.

Експерт закликає медичних регуляторів вжити якихось дій щодо лікарів, які не реагують на попередження і заклики не зловживати антибіотиками.

Однак галузеве об'єднання сімейних лікарів - Королівський коледж лікарів загальної практики - назвав заяви професора Бейкера "контрпродуктивними і непотрібними".

У медицині панує загальний консенсус, що через зростання інфекцій, резистентних до ліків, під загрозою опинилися основи сучасної медицини.

Так званий "антибіотичний апокаліпсис" означає не тільки те, що давно викорінені інфекційні хвороби знову стануть смертельними, а й те, що операції будуть небезпечними.

Використання антибіотиків не за призначенням, наприклад для лікування застуд, збільшує ризик появи резистентних інфекцій. Та попри всі попередження, кількість рецептів на антибіотики продовжує зростати.

Інститут NICE підготував правила прописування пацієнтам антибіотиків для системи охорони здоров'я Англії.

Документ визнає, що деякі пацієнти вимагають, аби лікарі прописали їм антибіотики.

Професор Бейкер каже навіть, що є люди "узалежнені" від ідеї, ніби їм потрібні ці ліки, і вимагають їх навіть при симптомах, які минуть самі собою.

Він додав, що 97% пацієнтів, які просять прописати їм антибіотики, отримують рецепт від лікаря, що має репутацію податливого щодо таких прохань.

Нові вказівки для лікарів вимагають, щоб пацієнтам прямо казали, коли антибіотики вживати не потрібно, і відмовляли на прохання їх прописати.

Коли ж вказівки порушуватимуться і далі, професор Бейкера закликає позбавляти ліцензії таких лікарів.

Нові правила вимагають, щоб сімейні лікарі скоротили на третину кількість рецептів, які вони щороку виписують на антибіотики. Зараз таких рецептів 42 мільйони.

Однак доктор Тім Баллард із Королівського коледжу лікарів загальної практики каже, що працювати потрібно не з лікарями, а з суспільством.

Вказівки NICE щодо того, як проводити освітню роботу з громадськістю про небезпеку надуживання антибіотиків, оприлюднять наступного року.