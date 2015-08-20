Як змінюється з віком мозок

Добровольцям показали епізод "Руки вгору" з телесеріалу "Альфред Хічкок представляє". Поки учасники дивилися серію, фахівці робили їм МРТ, пише meddaily.ru.

Дослідники помітили: у мозку у всіх молодих добровольців виникала схожа активність. А ось у літніх людей мозкова активність відрізнялася. Вони по-різному реагували на те, що бачили, і більше відволікалися. Найсильніше відрізнялася активність в областях мозку, відповідальних за довільну увагу (лобова частка і внутрішньотім'яна борозна) і мову (середня скронева звивина і ліва частина нижньої лобової звивини).

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Так, з віком реакція на різні події змінюється. Концентрація уваги знижується, і людина все легше відволікається. Літні люди звертають увагу на безліч стимулів. Тому вони бачать світ не так, як молодь. Ймовірно, у таких вікових змін є плюси. Наприклад, вони можуть позитивно впливати на творчі здібності.