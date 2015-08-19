Як "вирахувати" психопата

Дослідники з Університету Бейлор з'ясували: чим більше психопатичних рис у людини, тим менше шансів, що вона позіхне, подивившись на когось іншого. У новому дослідженні взяли участь 135 студентів, пише meddaily.ru.

Добровольці заповнили тести, призначені для оцінки вираженості таких рис, як макіавеллізм (схильність маніпулювати іншими в своїх інтересах), черствість і бунтарство. Потім студентам показали відео з людьми, у яких були різні вирази обличчя. Деякі люди на відео позіхали.

Фахівці помітили: черстві учасники рідко позіхали, побачивши людину, яка позіхає. За словами вчених, це доводить, що "заразність" позіхання тісно пов'язана з емпатією. Однак людина, яка не позіхає, дивлячись на інших, може і не бути психопатом. Також, згідно з даними попередніх досліджень, у шимпанзе, бабуїнів або собак першим зазвичай позіхає ватажок зграї. У підсумку всі тварини йдуть спати одночасно.